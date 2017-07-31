В Стамбуле нашли убитым начальника управления безопасности

Начальник управления безопасности района Силиври в Стамбуле найден убитым. Об этом сообщает CNN Türk.
По имеющимся сведениям, Хакан Чалышкан был найден убитым в своем кабинете своим коллегой. Он сразу позвонил 112 бригадам скорой помощи.
Врачи установили, что Хакан уже мертв. Позже на место события прибыла прокуратура и приступила к расследованию. Утверждается что Чалышкан покончил жизнь самоубийством. Он перешел на должность в декабре и был известен за свою бескомпромиссную борьбу с наркотиками. Чалышкан был женат и имел двух детей.