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Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Подмосковье

 

В Московской области задержаны двое сторонников "Исламского государства", собиравшихся осуществить теракт, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Управления ФСБ по Владимирской области.

Оба задержанных - выходцы из Центрально-Азиатского региона, до настоящего времени проживавшие во Владимирской области.

Сообщается, что они поддерживали контакт с членами ИГ из Сирии и ждали от своих главарей указаний по закупке огнестрельного оружия и комплектующих для самодельных взрывных устройств, а также определения для них объекта террористической атаки.

В ходе допросов задержанные подтвердили, что намеревались уехать в Афганистан и вступить там в одно из формирований ИГ. Кроме того, один из них признался в совершении публичных призывов к террористической деятельностии в интернет-сетях.

Подразделением УФСБ по Владимирской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").

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