Конгрессмен: «Трамп уйдет, а Пенс готовится к инаугурации»

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Максин Уотерс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» рассказала о подготовке вице-президентом Майклом Пенсом своей собственной инаугурации. Американский политик связывает это с тем, что Дональду Трампу якобы вскоре будет объявлен импичмент, пишет издание The İndependent.

«Майк Пенс готовится к собственной инаугурации. Прибас и Спайсер добьются-таки смены власти», - написала конгрессмен.

Как передает информационный портал The Hill, в ближайшем будущем запуска процедуры импичмента Трампа не ожидается. Однако над этим упорно работают. Конгрессмен Уотерс является одним из сторонников отстранения от власти 45-го американского президента. Выступая перед коллегами, политик неоднократно говорила о необходимости объявления импичмента нынешнему лидеру страны.

Напомним, что ранее конгрессмен Брэд Шерман подал резолюцию, в которой обвинил Трампа в сговоре с Россией. Также политик отметил, что увольнение Джеймса Сэми с поста директора ФБР является незаконным.