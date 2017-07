Конгрессмен: «Трамп уйдет, а Пенс готовится к инаугурации»

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Максин Уотерс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» рассказала о подготовке вице-президентом Майклом Пенсом своей собственной инаугурации. Американский политик связывает это с тем, что Дональду Трампу якобы вскоре будет объявлен импичмент, пишет издание The İndependent.

