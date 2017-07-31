Uber желает переговорить с правительством Азербайджана из-за Худавердяна

"Uber демонстрирует в Азербайджане быстрый рост. Мы верим, что это сотрудничество поможет в обеспечении в будущем стабильного развития бизнеса в регионе. Это отвечает интересам как пользователей и водителей, так и мегаполиса в целом. Мы сторонники конструктивного диалога с правительством Азербайджана в целях осуществления дальнейшей нашей деятельности по развитию городской инфраструктуры ". Об этом Report сообщили в Uber в связи с разговорами о приходе к управлению фирмой лица армянского происхождения.

Отметим, что ранее стало известно об объединении сервисов такси Yandeх и Uber в ряде стран СНГ, включая Азербайджан, и о передаче управления новой структурой лицу армянского происхождения Тиграну Худавердияну.

В связи с этим руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил Report, что для всех граждан Азербайджане приоритетными являются именно интересы страны.

"Поэтому, если руководителем объединенной компании станет гражданин Армении или же человек армянского происхождения, мы немедленно приостановим выдачу водителям специального знака, разрешающего работать на данную структуру, и официально обратимся с призывом к нашим гражданам о прекращении всяческих с ней контактов", - сказал Агаев.