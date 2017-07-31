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WikiLeaks обнародовал крупнейший компромат на Макрона

 

Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона.

Первые письма датируются мартом 2009-го, последние – апрелем 2017-го  года. Как сообщает организация, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти. 

В начале мая Макрон вышел во второй тур президентских выборов вместе с Марин Ле Пен. За день до этого WikiLeaks сообщала о крупной утечке из электронной почты Макрона. Команда политика осудила хакерские атаки и заявила о том, что, помимо реальных писем, опубликованы были и фейковые документы.

Несмотря на скандал, 14 мая Макрон одержал победу, набрав 66% голосов избирателей.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщал о "компрометирующей переписке" французского политика еще зимой. По его словам, данные были получены из личной электронной почты экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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