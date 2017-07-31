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Пугачева пошла на поправку

 

После своей поездки на музыкальный фестиваль в Баку Алла Пугачева  чувствует себя хорошо и сейчас вместе с детьми находится на отдыхе в Юрмале, рассказал РИА Новости источник из окружения певицы.

Ранее СМИ сообщили, что 29 июля, после творческого вечера на фестивале "Жара" в Баку, Пугачевой стало плохо в связи с поднявшимся кровяным давлением, вследствие чего к ней вызвана была скорая помощь. Сообщалось также, что на следующий день певица вынуждена была отменить свое выступление на юбилейном концерте Григория Лепса.

"Алла Борисовна чувствует себя хорошо, все нормально. На следующий день после своего бакинского выступления Алла Борисовна возложила цветы к могилам Гейдара Алиева и Муслима Магомаева. Сейчас она находится с детьми на отдыхе в Юрмале", — рассказал источник.

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