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Американцы перебрасывают танки к Тбилиси

 

Из западной чаксти Грузии американская военная техника направляется к Тбилиси для участия в многонациональных учениях "Достойный партнер - 2017", сообщил грузинский Первый канал. 

Учения "Достойный партнер - 2017" стартовали накануне на военном полигоне Вазиани. В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран - членов и партнеров НАТО. Учения продлятся до 12 августа. Ожидается, что наблюдателем учений станет вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси с двухдневным визитом в понедельник. Минобороны Грузии заявил, что в этом году учения предстоят более масштабные и динамичные, чем прошлогодние, и задействована на них будет  современная американская и европейская техника. Техника эта уже доставлена в порт Поти. Финансируются учения полностью американской стороной.

"Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. У местного населения была возможность вблизи рассмотреть представленную технику. Она продолжает свое движение в направлении столицы", — сообщает Первый канал.

По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской, в Грузию прибыла также и немецкая техника, однако "немецкие бронетранспортеры GTK Boxer были доставлены в Тбилиси на поезде".

Танки и боевые машины могут находится в городах лишь в течение часа. Местные жители вступают в беседу с военными и делают фотографии с ними.

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