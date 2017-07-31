Спецоперация в Гаджигабуле: 11 задержанных

Соответствующие структуры МВД совместно с сотрудниками РОП Гаджигабульского района провели здесь оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, в ходе которых были задержаны 11 человек, говорится в распространенном в понедельник сообщении МВД Азербайджана.

Во время обыска по месту жительства данных лиц были обнаружены и изъяты: автомат Калашникова и два магазина к нему, пистолет «Макаров», 60 патронов, четыре гранаты, а кроме того, около пяти килограммов различных сильнодействующих наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела.