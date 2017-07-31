Бразилия ввела войска в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Мишел Тремер ввел 8500 солдат в Рио-де-Жанейро для патрулирования улиц. Ранее над большей частью города утрачен был контроль вседствие активизации здесь организованной преступности. Об этом сообщает Euronews.

Президент сообщил, что это только первоначальные меры по борьбы с преступностью. «Дальше будут широкомасштабные операции против преступных группировок, а также против нелегального трафика оружия. Это очень болезненная тема для города. Увеличившееся число оружия в городе – тревожный факт для Рио-де-Жанейро».

Напомним, что последнее время в Бразилии участились случаи убийств, криминальных разборок и столкновений между преступными картелями. Эксперты считают обострившуюся криминогенную ситуацию в городе следствием рецессии в стране.