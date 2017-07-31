Группу турецких военных задержали за жестокое обращение с беженцами

После появления в Интернете соответствующего видео турецкие власти задержали нескольких военнослужащих за жестокое обращение с беженцами из Сирии, которые нелегально пытались проникнуть в страну, сообщает газета Hürriyet.

"Военнослужащие, которые совершили непотребные действия, задержаны, и в отношении них предприняты необходимые юридические процедуры", — говорится в заявлении турецкой армии.

Вооруженные силы Турции начали расследование происшествия после появления в соцсетях видеоролика, на котором несколько военнослужащих жестоко обращаются с пойманными на границе беженцами. Инцидент, как отмечает издание, произошел 28 июля в одной из пограничных частей.

Двое военнослужащих заметили группу из четырех сирийских беженцев, которые пытались нелегально пересечь границу, и доставили их на свой пост, где и учинили над несчастными расправу. Еще один военнослужащий заснял инцидент на видео своего мобильного телефона. Как ролик попал в Интернет и сколько человек задержано в связи с происшествием, не уточняется.