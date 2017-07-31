Подписаться на уведомления
 

Группу турецких военных задержали за жестокое обращение с беженцами

 

После появления в Интернете соответствующего видео турецкие власти задержали нескольких военнослужащих за жестокое обращение с беженцами из Сирии, которые нелегально пытались проникнуть в страну, сообщает газета Hürriyet.

"Военнослужащие, которые совершили непотребные действия, задержаны, и в отношении них предприняты необходимые юридические процедуры", — говорится в заявлении турецкой армии.

Вооруженные силы Турции начали расследование происшествия после появления в соцсетях видеоролика, на котором несколько военнослужащих жестоко обращаются с пойманными на границе беженцами. Инцидент, как отмечает издание, произошел 28 июля в одной из пограничных частей.

Двое военнослужащих заметили группу из четырех сирийских беженцев, которые пытались нелегально пересечь границу, и доставили их на свой пост, где и учинили над несчастными расправу. Еще один военнослужащий заснял инцидент на видео своего мобильного телефона. Как ролик попал в Интернет и сколько человек задержано в связи с происшествием, не уточняется.

966 просмотров


Старости
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
1 Авг 32° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

В Каталонии зарегистрировали законопроект о независимости
Центробанк о курсе маната
Преступник ошибся домом и расстрелял целую семью Haqqin.az из Гаджикабула
Счетная палата выявила нарушения в госкомпании
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не был в Израиле» Наш ответ министру Левину
Партия Эрдогана открывает представительство в Азербайджане
Саакашвили обвинили в незаконной покупке похоронного венка
Минэкономики о вредных сосисках в Азербайджане
Группу турецких военных задержали за жестокое обращение с беженцами
Бразилия ввела войска в Рио-де-Жанейро
Азербайджанские танкисты на Армейских играх фото
Спецоперация в Гаджигабуле: 11 задержанных
Американцы перебрасывают танки к Тбилиси
Пугачева пошла на поправку
WikiLeaks обнародовал крупнейший компромат на Макрона
Uber желает переговорить с правительством Азербайджана из-за Худавердяна
Конгрессмен: «Трамп уйдет, а Пенс готовится к инаугурации»
Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Подмосковье
Делегаты из Аризоны на приеме у Ильхама Алиева фото
В Стамбуле нашли убитым начальника Управления безопасности
Путин упростил получение гражданства для украинцев
Фанатик атаковал памятник Ататюрку фото; видео
Россиянам придется месяцами ждать визы в США
Азербайджан и Израиль обсудили военное сотрудничество
У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться