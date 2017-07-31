Саакашвили обвинили в незаконной покупке похоронного венка

Грузинская прокуратура обвиняет бывшего президента страны Михаила Саакашвили в трате госсредств на приобретение венка стоимостью 505 евро, который официальная делегация Грузии поднесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела в 2011 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила грузинский политик Эка Цамалашвили.

«В подтверждение этих своих обвинений прокуратура ссылается на инвойсы, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств», — отмечается в сообщении.

Несколько ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала свою убежденность в том, что по возвращении Саакашвили на Украину власти этой страны, согласно сделанному Грузией соответствующему запросу, начнут процесс его экстрадиции.