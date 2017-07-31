Подписаться на уведомления
 

Саакашвили обвинили в незаконной покупке похоронного венка

 

Грузинская прокуратура обвиняет бывшего президента страны Михаила Саакашвили в трате госсредств на приобретение венка стоимостью 505 евро, который официальная делегация Грузии поднесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела в 2011 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила грузинский политик Эка Цамалашвили.

«В подтверждение этих своих обвинений прокуратура ссылается на инвойсы, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств», — отмечается в сообщении.

Несколько ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани высказала свою убежденность в том, что по возвращении Саакашвили на Украину власти этой страны, согласно сделанному Грузией соответствующему запросу, начнут процесс его экстрадиции.

1838 просмотров


Старости
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
1 Авг 32° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

В Каталонии зарегистрировали законопроект о независимости
Центробанк о курсе маната
Преступник ошибся домом и расстрелял целую семью Haqqin.az из Гаджикабула
Счетная палата выявила нарушения в госкомпании
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не был в Израиле» Наш ответ министру Левину
Партия Эрдогана открывает представительство в Азербайджане
Саакашвили обвинили в незаконной покупке похоронного венка
Минэкономики о вредных сосисках в Азербайджане
Группу турецких военных задержали за жестокое обращение с беженцами
Бразилия ввела войска в Рио-де-Жанейро
Азербайджанские танкисты на Армейских играх фото
Спецоперация в Гаджигабуле: 11 задержанных
Американцы перебрасывают танки к Тбилиси
Пугачева пошла на поправку
WikiLeaks обнародовал крупнейший компромат на Макрона
Uber желает переговорить с правительством Азербайджана из-за Худавердяна
Конгрессмен: «Трамп уйдет, а Пенс готовится к инаугурации»
Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Подмосковье
Делегаты из Аризоны на приеме у Ильхама Алиева фото
В Стамбуле нашли убитым начальника Управления безопасности
Путин упростил получение гражданства для украинцев
Фанатик атаковал памятник Ататюрку фото; видео
Россиянам придется месяцами ждать визы в США
Азербайджан и Израиль обсудили военное сотрудничество
У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться