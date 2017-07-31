Партия Эрдогана открывает представительство в Азербайджане

Партия справедливости и развития, первое зарубежное свое представительство открывшая в Брюсселе, планирует сделать то же еще в шести странах, в том числе в Азербайджане, сообщает Ahaber.

Такое решение принято было на собрании Центрального исполнительного совета партии под председательством Эрдогана. Уже запущен процесс повсеместного открытия названных представительств. Первоначально появятся они в Азербайджане, в западноевропейских и балканских странах, а также в Америке. Особое значение придается будущему представительству в Германии, поскольку там проживает многочисленная турецкая диаспора.

Представительства призваны способствовать укреплению связей турецких экспатов и иммигрантов с их родиной, а кроме того, выступать с контрпрогпагандой гюленовской FETÖ. Еще же они будут оказывать помощь в организации различного рода протурецких акций за рубежом, дабы избежать впредь неприятных инцидентов, какие, к примеру, имели место в Нидерландах накануне прошлогоднего референдума в этой стране .