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Счетная палата выявила нарушения в госкомпании

 

Коллегия Счетной палаты обсудила отчет по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО Azəristiliktəchizat в период с 1 апреля 2015 года по 1 января 2017 года включительно, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно информации, аудитом был проинспектирован расход средств на сумму 51 млн. 202,7 тыс. манатов. Были выявлены многочисленные факты нецелесообразного использования этих средств, избыточных трат на топливо,ненадлежащего ведения финансовой отчётности и пр. 

Коллегия Счетной палаты поручила ОАО Azəristiliktəchizat в короткие сроки устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности виновных в их допущении должностных лиц.

Итоги аудита представлены в Милли Меджлис.

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