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Преступник ошибся домом и расстрелял целую семью Haqqin.az из Гаджикабула

Автор: Гульнар Алиева, фото Самира Гасанова 

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Гаджикабульском районе произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли пять человек. Совершил преступление житель Гаджикабула ранее судимый Мубариз Мехтиев. Преступник был застрелен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Мотивы убийства кроются в конфликте между Мехтиевым и занимавшимся бизнесом в России Натиком Гамбаровым по прозвищу «Натик Московский».

Как передают корреспонденты Haqqin.az, прибывшие в Гаджикабул на место происшествия, дом Мухаммеда Гамбарова, где произошло убийство, охраняется вооруженными полицейскими, туда никого не впускают.

Никто из соседей не захотел говорить с журналистами, а один из них предупредил, чтобы журналисты покинули Гаджикабул.

Стало известно, что в действительности Мубариз Мехтиев хотел расправиться с Натиком Гамбаровым и членами его семьи. Но так как родительский дом Гамбарова расположен рядом с домом его дяди, Назима, преступник ошибся. Ворвавшись в дом Назима Гамбарова, Мехтиев расстрелял всех, кто был на его пути.

Услышав звуки выстрелов, Мухаммед Гамбаров, отец Натика, вышел во двор и в это время был ранен Мехтиевым. Но ему удалось добраться до расположенной рядом станции скорой медицинской помощи и известить полицию.

Увидев сотрудников полиции, Мехтиев попытался сбежать через задний двор, однако был ранен. По словам свидетелей, Мехтиев, чтобы не попасть в руки полиции, покончил с собой.

К сожалению, нашим корреспондентам не удалось поговорить с Натиком Гамбаровым и узнать причины произошедшего.

Для дополнительной информации наши корреспонденты обратились в Гаджкабульское районное управление полиции, однако там заявили, что проводится расследование и ничего нового пока сообщить не могут.

Как удалось узнать у свидетелей, между Мубаризом Мехтиевым и Натиком Гамбаровым произошел конфликт в России, в результате которого Мехтиев был сильно избит. После случившегося Гамбаров вернулся в Гаджикабул. Узнав об этом, Мехтиев с целью мести также возвращается в Гаджикабул.

 

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