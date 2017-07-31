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В Каталонии зарегистрировали законопроект о независимости

 

Депутаты каталонской коалиции "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство" зарегистрировали в понедельник в региональном парламенте законопроект, с помощью которого планируют организовать референдум о независимости области. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, со вторника парламент Каталонии уходит на каникулы. Таким образом, проект закона может быть рассмотрен лишь после 16 августа, когда депутаты вернутся к работе.

Документ официально был представлен 4 июля текущего года. В нем, в частности, говорится о том, что власти Каталонии могут объявить о независимости автономии в течение 48 часов, если на референдуме победят сторонники разрыва с королевством. В случае, если на плебисците большинство проголосует за единую Испанию, власти объявят о новых региональных выборах.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим конституционный суд аннулировал действие данного документа.

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В Каталонии зарегистрировали законопроект о независимости
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