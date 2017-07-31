Генпрокуратура и МВД о зверском убийстве целой семьи

Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместную информацию об убийстве четырех членов одной семьи в Гаджигабуле, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В связи с тем, что сегодня утром жители города Гаджигабул Назим, Гюльбадам, Бибиля и Намиг Ганбаровы были убиты в собственном доме из огнестрельного оружия, а другой член семьи - Мамед Ганбаров был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, стрелявший Мубариз Мехтиев застрелился из огнестрельного оружия, сотрудники районной прокуратуры и РОП при участии судмедэксперта осмотрели место происшествия и тела погибших, мзъяв в качестве вещественных доказательств орудие преступления - охотничье ружье и другие предметы, имеющие важное значение для выяснения обстоятельств дела.

По факту в Гаджигабульской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.7, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7 и 228.1 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Согласно данным предварительного расследования, на почве личных неприязненных взаимотношений с М.Ганбаровым ранее судимый М.Мехтиев с целью отомстить за нанесенную ему ранее обиду преднамеренно застрелил членов семьи своего оскорбителя из двуствольного охотничьего ружья, совершил попытку убийства самого Ганбарова, а затем застрелился сам.

Учитывая особую тяжесть преступления, ведение следствия по данному уголовному делу было поручено следственному управлению по тяжким преступлениям Генпрокуратуры республики. На данный момент создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников прокуратуры и полиции. Производятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.