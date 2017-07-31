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В Киеве потребовали отозвать посла США

 

МИД страны должен отозвать посла США в Украине Мари Йованович в связи с критикой кандидатов в украинский Верховный суд со стороны американского диппредставительства. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко написал в Facebook, передает РИА Новости.

"Посол США в Киеве Йованович — слон в посудной лавке! Наш МИД должен потребовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", — отметил депутат Рады.

По мнению Ляшко, в Вашингтоне "возмущаются, что Россия или Украина вмешиваются в их выборы", а сами при этом "беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства".

"Так унизительно указывают только сырьевым колониям", — написал политик, отметив при этом, что никому не позволит разговаривать в непочтительном тоне с Украиной.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд Украины. Посольство США в Киеве скептически оценило персоналии данного списка, усомнившись в "добропорядочности" многих кандидатов.

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