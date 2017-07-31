В Баку торжественно отметят юбилей Муслима Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева, сообщает официальный сайт главы государства.
В 2017 году всемирно известному оперному и эстрадному певцу, композитору, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву исполнилось бы 75 лет.
В распоряжении говорится, что в целях проведения 75-летнего юбилея видного мастера Муслима Магомаева, внесшего ценный вклад в дело обогащения сокровищницы и пропаганды достижений азербайджанской культуры, Министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею народного артиста Муслима Магомаева.
Кабинету министров поручено решить соответствующие организационные вопросы.