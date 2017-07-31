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Бывший британский морпех получил 18 лет тюрьмы за терроризм

 

Бывшего британского морского пехотинца Киарана Максвелла приговорили к 18 годам тюрьмы за подготовку теракта, сообщил в понедельник телеканал Sky News.

Заседание прошло в лондонском Центральном уголовном суде Олд-Бэйли. Мужчине 31 год, ранее он признал себя виновным в создании складов боеприпасов и взрывчатых веществ для возможного использования их североирландскими республиканцами.

Максвелл был задержан в августе прошлого года на военной базе в Сомерсете после того, как в начале года в графстве Антрим в Северной Ирландии были обнаружены два тайника с оружием. Позднее еще один тайник был найден неподалеку от дома Максвелла в графстве Девон.

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