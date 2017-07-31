Дональд Трамп о хаосе в Белом доме

Президент США Дональд Трамп считает, что никакого хаоса в Белом доме нет, если экономические показатели США хорошие, сообщает РИА Новости.



"Самые высокие показатели фондового рынка в истории, лучшие экономические показатели за ряд лет, наиболее низкая безработица за 17 лет, оплата труда растет. ВС: Никакого хаоса в Белом доме!" — написал Трамп в Twitter.

Под ВС (SC) Трамп, вероятно, имеет в виду Верховный суд США, куда на вакантную должность с подачи президента был назначен судья Нил Горсач.

Администрация Трампа приписывает себе заслугу экономического роста и хороших показателей по безработице, оппозиционные демократы же заявляют, что это следствие политики предыдущего президента Барака Обамы.