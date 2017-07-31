Вице-президент США Майк Пенс находится с визитом в Грузии. В международном аэропорту Тбилиси его встречали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, посол США Ян Келли, сообщают грузинские СМИ.
В Тбилиси Майк Пенс с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллинна, где американский вице-президент провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
После официальной церемонии встречи вице-президента США премьер-министр Грузии примет гостя и делегацию на официальном ужине.
Вице-президент США прибыл в Грузию Видео
Вице-президент США Майк Пенс находится с визитом в Грузии. В международном аэропорту Тбилиси его встречали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, посол США Ян Келли, сообщают грузинские СМИ.