Подписаться на уведомления
 

Германия требует от ЕС оказать давление на Турцию

 

Правительство Германии потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару, передает Рейтер со ссылкой на правительственный документ, адресованный главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану.

В распоряжении агентства оказался документ, в котором федеральное правительство Германии в числе прочего требует уточнить, может ли в случае необходимости быть прекращено оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза. "Переговоры по поводу модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС в свете последних событий могут направить ложный сигнал Турции", — приводит агентство выдержку из документа.

1063 просмотров


Старости
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Азербайджан восстанавливает советский Кисловодск
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
1 Авг 32° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Азербайджан выделяет Ирану полмиллиарда долларов заявление Тегерана
Еще одну компанию Тельмана Исмаилова признали банкротом
Жириновский предложил новые санкции против США
Умер актер Сэм Шепард
Глава МИД: Рогозин намеренно создает проблемы между Румынией и Россией
Германия требует от ЕС оказать давление на Турцию
Российским спортсменам запретили петь гимн страны
Вице-президент США прибыл в Грузию Видео
Дональд Трамп о хаосе в Белом доме
Пожар в Шекинском лесу
Ильхам Алиев наградил деятелей кино
Бывший британский морпех получил 18 лет тюрьмы за терроризм
В Баку торжественно отметят юбилей Муслима Магомаева
Депутат Ганизаде награжден орденом «Шохрат»
В Баку утонул 50-летний мужчина
США перебросят истребители в Литву Из-за российских учений
Ильхам Алиев поздравил президента Индии
В Киеве потребовали отозвать посла США
Генпрокуратура и МВД о зверском убийстве целой семьи
За два дня в Турции умерли пятеро российских туристов
В Каталонии зарегистрировали законопроект о независимости
Центробанк о курсе маната
Преступник ошибся домом и расстрелял целую семью Haqqin.az из Гаджикабула
Счетная палата выявила нарушения в госкомпании
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не был в Израиле» Наш ответ министру Левину
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться