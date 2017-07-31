Германия требует от ЕС оказать давление на Турцию

Правительство Германии потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару, передает Рейтер со ссылкой на правительственный документ, адресованный главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану.

В распоряжении агентства оказался документ, в котором федеральное правительство Германии в числе прочего требует уточнить, может ли в случае необходимости быть прекращено оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза. "Переговоры по поводу модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС в свете последних событий могут направить ложный сигнал Турции", — приводит агентство выдержку из документа.