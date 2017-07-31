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Глава МИД: Рогозин намеренно создает проблемы между Румынией и Россией

 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин попытался пересечь румынскую воздушную границу для демонстрации того, что санкции не работают, считает министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, сообщает Интерфакс.

"На мой взгляд, весь этот вопрос с полетом над Румынией был преднамеренной попыткой создать проблемы между Румынией и Россией", - сказал он в понедельник в эфире румынского телеканала Antena 3.

Мелешкану также заявил, что жизни пассажиров, находившихся на борту самолета, ничего не угрожало.

Глава румынского МИД высказал мнение, что Рогозин "хотел продемонстрировать, что санкции, которые применил Евросоюз в отношении некоторых чиновников... не работают".

В минувшую пятницу визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии впустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку и в Будапеште, поэтому лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву. 

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