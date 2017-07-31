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Умер актер Сэм Шепард

 

Американский актер и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Сэм Шэпард скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает Аssociated Рress.

Как рассказал представитель семьи Шепарда, он умер 27 июля от осложнений, связанных с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического склероза).

Шепард снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Фрэнсис», «Париж, Техас», «Стальные магнолии», «Дело о пеликанах», «Дневник памяти», «Пароль «Рыба-меч», «Черный ястреб», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». В 1984 году был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в картине «Парни что надо». Последней актерской работой Шепарда стала роль в сериале «Родословная».

Сэм Шепард также автор нескольких десятков пьес — «Безумие любви», «Настоящий Запад», «Проклятье голодающего класса», «Век луны» и других. В 1979 году получил Пулитцеровскую премию за драму «Погребенное дитя».

Он автор сценария к фильмам «Париж, Техас», «Почему дураки влюбляются», «Забриски-пойнт» (соавтор, вместе с Тонино Гуэрра и Микеланджело Антониони) и ряду других. В 1994 году на экраны вышла его режиссерская работа — вестерн «Язык молчания».

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