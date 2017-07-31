Жириновский предложил новые санкции против США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский доволен ответом РФ на агрессивный выпад США, при этом напомнил, что у страны большой арсенал и он не исчерпан, передает ИА REGNUM.

«У России большой арсенал и других мер. Известно, что мы являемся чуть ли не единственным поставщиком титана для американского «Боинга», и в целом, отдельные редкоземельные металлы производятся только у нас. Мы отправляем американских астронавтов в космос. Мы можем выйти из различных международных договоров по сдерживанию различных видов оружия, что всегда очень болезненно воспринимается за океаном», — отметил Жириновский.

МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.