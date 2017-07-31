Азербайджан выделяет Ирану полмиллиарда долларов на строительство железной дороги Решт-Астара, чтобы завершить железнодорожную сеть от Бандар-Аббаса (портовый город на юге Ирана - ред.) до России. И это не считая 60 миллионов долларов, которые Азербайджан инвестировал в строительство железной дороги Баку - иранская Астара. Об этом, как передает haqqin.az, сегодня в интервью агентству Mehr заявил генеральный директор по международным делам Иранской железной дороги Аббас Назари.

Все это происходит в рамках проекта железнодорожного коридора «Север-Юг».

В целом, по словам высокопоставленного чиновника Исламской Республики Иран, ИРИ планирует развивать разнообразные железнодорожные грузовые коридоры.

Аббас Назари указал на стремление Франции заняться рядом железнодорожных проектов Ирана: «Французы согласились построить высокоскоростной поезд Тегеран - Тебриз, учитывая, что Иран подписал контрактов на восемь миллионов евро с этой европейской страной».

«Франция также проводит исследования на четырех железнодорожных станциях Ирана, в том числе в Тегеране, в целях их коммерциализации», - продолжил он.

Назари рассказал и том, что Иран планирует построить еще 35 километров путей для соединения иранско-иракских железных дорог. «Иран возьмет на себя строительство 700-метрового моста в рамках помощи Исламской Республики правительству Ирака».