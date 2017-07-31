Ильхам Алиев выделил деньги госагентству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении одного миллиона манатов на организацию деятельности Государственного рекламного агентства (ГРА), сообщает сайт главы государства.

Средства на деятельность ГРА будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год. Согласно распоряжению главы государства, уставный капитал ГРА составит 10 тыс. манатов.

Также создается Наблюдательный совет ГРА из трех человек.

ГРА осуществляет единое регулирование и надзор в системе производства и распространения рекламы. Главой агентства является Айдын Ибадов.