Международный фестиваль "Жара" в Баку успешно завершен. И по его итогам появляются новые видео, на которых видно, как «отрывались» в столице Азербайджана гости – приехавшие, и местные – под бакинский шансон.

Вот, к примеру, вряд ли можно когда-либо еще увидеть такую компанию танцующих звезд - Тилль Линдеманн (лидер группы Rammstein), Александр Ревва (российский шоумен), Яна Чурикова (актриса), Анита Цой (певица), Настя Каменских (певица), Глюкоза (певица), Мурад Дадашов (азербайджанский шоумен), Эмиль Кадыров (азербайджанский участник шоу «Голос») и многие другие.