Армянские деятели, в числе которых вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, продолжают обвинять Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Более того, официальный Баку обвиняют в «бесчеловечном поведении – обстреле мирных сел» на территории Армении в Тавушской области, что не позволяет жителям собрать свой урожай.

Армянский вице-спикер парламента потребовал, чтобы международные организации отреагировали на «подобное преступное поведение».

«Это не что иное как варварство», - отметил Эдуард Шармазанов.

Ну, стоит начать с того, что Азербайджан никогда не собирался атаковывать международно признанную территорию Армении. Будь то Тавушская область, или какая-либо иная. Азербайджан в отличие от Армении не захватывал чужих территорий. А мирные азербайджанские жители постоянно становятся жертвами армянских обстрелов. И это происходит не на границе Армении и Азербайджана, а на оккупированной армянскими ВС территории Азербайджана. Убийство двухлетней Захры и ее бабушки у нас в стране хорошо помнят и не забудут. И это не призыв к мести. Это просто утверждение: помним и не простим.

А вот обвинения в адрес Азербайджана со стороны Армении разбиваются об опровержения, звучащие из самой Армении (!). Как уже сообщал haqqin.az, несколько дней назад Минобороны Армении сообщило о гибели на границе с Азербайджаном своего военнослужащего Аркадия Гамбаряна. Тогда армянская сторона утверждала, что Гамбарян был убит в результате огня, открытого с азербайджанской стороны.

В Минобороны Азербайджана сразу опровергли данную информацию, сообщив haqqin.az, что никаких обстрелов вдоль госграницы с азербайджанской стороны не велось. Армянский военнослужащий погиб в результате инцидента в самой армянской армии.

Затем армянской стороне все же пришлось признать этот факт: по новой информации армянской стороны, 33-летний военнослужащий получил смертельное ранение в результате нарушения правил обращения с оружием.

А вот сегодня появились данные и от семьи погибшего армянского военного. «Выстрела со стороны противника (Азербайджана – Ред.) не было, рассказал брат Аркадия Гамбаряна Гамлет Гамбарян. По его данным, военнослужащий был на боевой позиции впервые: «Поднялся на посты, на следующий день позвонил, сказал, что все в порядке. Я сказал ему быть осторожным. Перезвонил на следующий день, мне сказали, мол, «нет твоего брата». Кто убил и как, неясно».

Родным сообщили, что в момент инцидента Гамбарян спал, и вследствие неосторожного обращения с оружием его сослуживцами был произведен выстрел, пуля отрикошетила от земли, попав в голову спящего Гамбаряна.

Погибший Гамбарян был единственным кормильцем в семье. На его попечении находились родители, жена и трое несовершеннолетних детей 12, 6 и 4 лет. На контрактную службу он поступил за несколько дней до своей гибели, которую в Ереване попытались использовать в своих интересах.

Но вместо того, чтобы помочь семье погибшего, армянские деятели и аналитики принялись рассуждать о том, что в качестве отправной точки границ бывшей НКАО надо принять границы «Арцаха» «от долины Аракса до «Гандзака» (Гянджи) и которое было упразднено Российской империей, сдавшей власть в Карабахе туркам» (цитата по «Лрагир»).

Это же ереванское издание далее отмечает, что «территориальная целостность Азербайджана вроде никого особо не интересует. Например, в последних заявлениях США, ЕС и даже России о территориальной целостности Азербайджана не упоминается, что означает возникновение необходимости новых подходов к карабахской проблеме».

А вот «министр обороны» «Арцаха» Левон Мнацаканян вообще отметил, что армянские войска готовятся к расширению «зоны безопасности». «По ходу контрнаступательных действий мы расширим нынешнюю глубину зоны безопасности, а опорные пункты, которые в апреле 2016 года перешли под контроль противника, однозначно будут восстановлены», - сказал он.

Так кто же обстреливает территорию Армении? Почему гибнут армянские военнослужащие? Вопрос явно не к Азербайджану. Армянских военных просто поймали за руку, когда выяснилось, что солдат погиб не от пули «противника», и это подтверждает даже семья погибшего.