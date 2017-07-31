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Ильхам Алиев утвердил Положение о Совете финансовой стабильности

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения о Совете финансовой стабильности, сообщает официальный сайт главы государства.

В Положении определены следующие направления деятельности Совета:

- проанализировать происходящие в глобальной и национальной экономике, монетарной и финансово-банковской системе процессы, существующее положение и рамки финансовой стабильности, текущие и потенциальные угрозы и риски для финансовой стабильности, а также законодательную базу в этой сфере, и представить предложения президенту Азербайджана;

подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по предотвращению возможных угроз для финансовой стабильности в предупредительном режиме, по видению и рамкам в связи с обеспечением макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, механизмам их исполнения и проведении реформ в этих сферах;

- координировать принятие решений в связи с макроэкономической политикой в стране на текущий и среднесрочный период, в том числе с фискальной, монетарной и финансовой стабильностью, и осуществление их.

Совет должен до 30-го числа следующего после квартала месяца информировать президента Азербайджана о мероприятиях, осуществляемых в направлении обеспечения в стране макроэкономической и финансовой стабильности.

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