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Малхаз Гулашвили: «Саакашвили предал и Азербайджан» haqqin.az из Грузии

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

В Грузии с нетерпением ждут возвращения президента Михаила Саакашвили (в этой стране нет института экс-президентов и поэтому каждый бывший глава государства носит титул президента). Правда, ждут Саакашвили не с распростертыми объятиями, а рассчитывают привезти в наручниках.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что официальный Тбилиси рассчитывает на власти Украины в вопросе выдачи Михаила Саакашвили по возвращении его в Украину.

Тея Цулукиани

По словам министра, Саакашвили грузинским властям как политический деятель не интересен, но вот с правовой точки зрения он должен понести наказание за совершенные преступления. Она добавила, что против него заведены четыре криминальных дела - рукоприкладство к члену парламента, трата свыше 3,7 млн долларов, разгон протестантов и погром в местной телевизионной компании, передают зарубежные и украинские СМИ.

Ранее Грузия уже два раза обращалась к украинским властям с вопросом о выдаче Саакашвили, но безрезультатно. Однако на этот раз в Тбилиси уверены, что ситуация изменилась, и после возвращения бывшего грузинского лидера в Украину он будет экстрадирован в Грузию.

Эту информацию в беседе с haqqin.az подтвердил и известный грузинский политолог и общественный деятель, глава медиа-холдинга Georgian Times Малхаз Гулашвили.

Малхаз Гулашвили

«У Саакашвили появились серьезные проблемы благодаря его деятельности в Грузии, из-за чего он и уехал в Украину. В этой стране у него не было ни гражданства, ни поста, и никаких возможностей. Президент Украины Петр Порошенко по старой дружбе дал ему все, реально помогал ему. А вместо благодарности Саакашвили начал кампанию против Порошенко», - рассказывает Гулашвили.

По его словам, он сразу понял, что между Саакашвили и Порошенко не будет мира и согласия. Бывший глава Грузии не ценит добро и работает только на себя.

«Есть одна притча про змею. Некий человек увидел, как змея оказалась в плену пламени. Она ему говорит – спаси. Тот соглашается и спасает, однако вместо благодарности змея начала душить этого человека. Он взмолился: «Почему ты меня душишь, я же тебя спас?!». На это змея отвечает: «Природа у меня такая, понимаешь?». На его счастье рядом проходил другой человек, которого они и попросили рассудить. Тот предложил воссоздать события, так как не верит, что змея была в огне. Все согласились, а когда змея оказалась окружена пламенем, ее никто не стал спасать. Вот у Саакашвили именно так и получилось», - отметил собеседник.

Как указывает политолог, Порошенко – олигарх, сам стал президентом. «И я удивлялся, что он поощряет Саакашвили. За это время дипломатические отношения между Украиной и Грузией ухудшились. Но в последнее время, и это естественно, Киев решил урегулировать отношения с Тбилиси. Ведь получалось так, что Порошенко пожертвовал грузинско-украинскими отношениями ради Саакашвили».

Малхаз Гулашвили не сомневается в том, что если Саакашвили приедет в Украину, то украинские правоохранители его задержат и передадут Грузии. «Другое дело – зачем он сейчас нужен Грузии. Он не нужен ни Киеву, ни Тбилиси. Может, Саакашвили найдет свою судьбу в Африке, куда он часто ездит».

«Саакашвили предал не только Порошенко, не только Грузию, но и Азербайджан, воспользовавшись кампанией в связи с якобы похищением в Тбилиси оппозиционного азербайджанского активиста Афгана Мухтарлы. Он и его силы, а также телекомпания «Рустави-2», попытались столкнуть Азербайджан с Грузией. Но Баку и Тбилиси хватило мудрости и мужества, чтобы не поддаться на эти провокации», - подчеркнул Гулашвили.

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