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Венесуэла: новый шаг к гражданской войне наше послесловие

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Президент Николас Мадуро и правительство социалистов-чавистов провели обещанные выборы в Конституционную ассамблею, которая должна заменить парламент, в котором большинство составляет оппозиция. Выборы не признаны целым рядом ведущих стран, включая соседей, а США пообещали наказать Венесуэлу новыми санкциями.

Объявленная как способ национального примирения и снятия политической напряженности мера ведет к еще большему ожесточению конфликта между властью и ее противниками. По официальным данным, в выборах 545 членов Ассамблеи приняли участие более восьми миллионов граждан - 41,5% зарегистрированных избирателей. Оппозиция заявляет, что голосовало от двух до трех миллионов, аналитики указывают цифру в 3,6 миллиона, то есть 18,5% избирателей.

При этом социологи по данным анализа на 110 избирательных участках зафиксировали, что подавляющее большинство голосовавших – государственные служащие, что ставит под сомнение добровольность волеизъявления. Понятно, что для властей важно, чтобы показатель был выше, чем на альтернативном референдуме, организованном оппозицией за две недели до официального. На них якобы пришли семь миллионов избирателей.

День голосования, воскресенье 30 июля, оказался самым кровавым за несколько последних месяцев уличного противостояния. По данным оппозиции, погибли 14 человек, официальная информация – десять. Это, пожалуй, нагляднее всего показывает, насколько Конституционная ассамблея способна примирить венесуэльцев.

Все предыдущие опросы показывали, что около 70% граждан не хотят изменения действующей Конституции. Президент Мадуро же ставит задачей создание такого Основного закона, который позволял бы партии социалистов продлить свое 18-летнее правление, результаты которого ужасают. Оппозиции уже пообещали, что ее представителей не допустят к участию в местных выборах, которые должны пройти в декабре.

Активистам грозят тюрьмой, достаточно сказать, что за несколько дней до выборов были запрещены все уличные акции, за участие в которых грозило 10-летнее заключение. Мадуро открыто двинулся в сторону установления диктатуры. Эта ситуация вызвала острое неприятие в Колумбии, Аргентине, Мексике, Панаме, Парагвае, Британии и Испании. США неделей раньше уже ввели санкции против ряда чиновников из правительства Мадуро, а тот демонстративно наградил попавших под санкции почетными саблями Симона Боливара. Но Госдепартамент пообещал, что не ограничится принятыми мерами. Вероятнее всего, санкции будут применены к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Тяжелая венесуэльская нефть перед продажей на экспорт разбавляется более легкой американской, вот от ее поставок США наверняка откажутся. Это был бы сильный удар для терпящей экономическую катастрофу страны, где нефтяная добыча – едва ли не единственный источник твердой валюты.

С осуждением недостоверных выборов и сопровождавшего их насилия выступили и представители Европейского Союза. Лишь Россия призвала те страны, которые намерены преподать урок зарвавшемуся венесуэльскому руководству, воздержаться от таких действий и дать избранной Конституционной ассамблее «заложить основы для мирного урегулирования существующих в венесуэльском обществе противоречий, достижения национального согласия, проведения реформ во имя развития и процветания государства, благополучия каждого его гражданина».

Как можно урегулировать противоречия, игнорируя бушующие на улицах протесты, Москва не говорит. Да ей это и не важно. Просто с некоторых пор она принципиально занимает позицию, перпендикулярную той, которую занимает Запад и, в первую очередь, США. Так создается иллюзия глобального противостояния и, соответственно, глобального могущества России. Кажется, этой иллюзией можно обмануть только российских телезрителей.

Венесуэла же упрямо стремится к гражданской войне. Когда замуровываются последние каналы политического влияния оппозиции, вся энергия протеста выплескивается на улицы. И режим Мадуро, загнавший экономику самой богатой страны Латинской Америки в пропасть, лишен ресурса, чтобы долго этим протестам противостоять.

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