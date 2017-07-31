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Азербайджан возьмет на себя реконструкцию всего Кисловодска? продолжение темы

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Мы надеемся на еще большее участие азербайджанских предпринимателей в инвестиционных проектах в Кисловодске, сказала haqqin.az начальник управления по экономике, инвестициям и курорту городской администрации Кисловодска Ирина Паукова.

Отметим, что азербайджанская компания в 2018 году начнет инвестировать в реконструкцию легендарного кисловодского санатория «Академический». Договоренность об этом была достигнута на встрече губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Документ, который подписали В.Владимиров, первый заместитель главы администрации Кисловодска Максим Нагорнов, руководитель азербайджанской группы компаний Karat Holding Талех Гасымов, предполагает создание современной здравницы на 450 мест. Общий объем инвестиций составит порядка 40 миллионов долларов.

По словам И.Пауковой, Кисловодск предлагает азербайджанским инвесторам самый широкий перечень туристко-рекреационных инвестиционных проектов, не менее коммерчески привлекательных, чем «Академический». Это зоны отдыха вокруг озер, кинотеатры, санаторно-курортные объекты, транспортная инфраструктура, производство продуктов питания и пр. В частности, инвестиции требуются десяти санаториям, расположенным в центре города.

«Все зависит от того, хочет ли инвестор взять объект в собственность или же быть пайщиком сферы, в которой он заинтересован, объема инвестиций и других пожеланий азербайджанской стороны. Сегодня в Кисловодске созданы самые благоприятные условия для зарубежных инвестиций. Так, для иностранных компаний предусмотрены льготы в аренде земли, налоге на имущество, на 50% сокращен налог на прибыль и т.д.», - уточнила начальник управления администрации города-курорта.

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