Американские санкции могут поставить крест на проектах «Газпрома»: под угрозой строительство морских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», пишет российская газета «Ведомости».

Законопроект о новых санкциях против России предусматривает право президента США вводить ограничения в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от 1 млн долларов за раз или более 5 млн долларов в течение года. Запрещено предоставлять для таких проектов оборудование, технологии и услуги. Однако, как утверждают некоторые политологи, Белый дом поддержит законопроект, только если в нем будут расширены права президента по отмене санкций.

Для России «Турецкий поток» имеет особое значение, так как он позволит отказаться от украинского направления транзита. Но теперь его реализация окажется под угрозой. Как считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин, если американские санкции будут расширены, при первом же риске их применения компания Allseas, занимающаяся укладкой трубы, может отказаться от дальнейших работ. «Если Allseas выйдет из «Турецкого потока», другие подрядчики вряд ли согласятся прийти на ее место», – отметил он.

Еще более однозначно высказывается турецкий эксперт Ахмед Фаррухоглу. Не смотря на то, что «Турецкий поток» - это сегодня краеугольный камень российско-турецкой дружбы и от его строительства зависит и сотрудничество в военно-технической сфере, и потепление в отношениях вообще, для самой Турции не является приоритетным, признался экономист в беседе haqqin.az. На самом деле Анкара отдает предпочтение проекту TANAP, который рассчитан на прокачку газа с азербайджанских месторождений.

Так что изменение отношения турок к «Турецкому потоку» после утверждения американским Конгрессом антироссийских и антииранских санкций окажется совершенно логичным.

В то же время российский аналитик Марк Гойхман отмечает, что с Россия со своей стороны уже проложила 50 км ветки по дну Чёрного моря и теперь главным препятствием для проекта могут стать США.

«Речь идёт и о санкциях против иностранных компаний, инвестирующих или поставляющих оборудование для российских газопроводов. Такая ситуация болезненна для бизнеса. Об этом говорит, например, недавняя острая реакция Siemens на несогласованные поставки её продукции в Крым, подпадающие под санкции. Но от таких санкций пострадает и Европа. Российские газовые потоки дают в перспективе возможность в основном покрыть потребность в газе, которая вырастет для Европы на 145 млрд куб. м в 2025 г. «Турецкий поток», «Северный поток-2» и «Южный поток» в совокупности способны принести до 146 млрд куб. м», - считает Гойхман.

Что же касается американского СПГ, то он невыгоден обеим сторонам, уверен экономист. Внутри США цены на СПГ — 3,6-4,9 доллара за 1 млн БТА, а европейские в среднем ниже, на уровне 4 долларов. Вот почему министр экономики ФРГ Бригитта Циприс в интервью изданию Funke обвинила США в нарушении международного права.

«Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране. Это еще одна проблемная точка и без того непростых отношений между США и Германией», - подчеркнула немецкий министр, добавив, что Берлин старается добиться, чтобы США отдалились от «линии совместных санкций».