Американским дипломатам закрыли доступ к даче в Москве

Американских дипломатов в РФ в течение двух дней не допускают в здание посольской дачи в Серебряном бору, заявили Интерфаксу в дипмиссии.

"Все верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня", - сказала пресс-секретарь посольства Мария Олсон в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что представители США не могут попасть в здание.

"Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи", - добавила она.

Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.

В соответствие с мерами, объявленными в пятницу МИД РФ, доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.