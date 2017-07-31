Трамп уволил главу своей пресс-службы

Президент США Дональд Трамп освободил Энтони Скарамуччи от должности директора по коммуникациям Белого дома спустя десять дней после его назначения. Об этом сообщает в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники, осведомленные о положении дел в вашингтонской администрации.

По данным издания, Скарамуччи снят с поста по требованию нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации.