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Живодеры издеваются над собакой в пригороде Баку Видео

Автор: Отдел информации 

В соцсетях распространено видео, на котором два парня в бакинском поселке Шаган измываются над собакой. Один из парней, сидевший на пассажирском сидении грузовика, через окно держал собаку на поводке.

При этом машина двигалась, а животное упиралось и не хотело бежать за грузовиком. Это увидели женщины, ехавшие следом. Живодерское отношение к собаке не оставило их равнодушными.

Они вышли из машины и заставили отпустить животное. Также был заснят номер машины. Кроме того, спасительницы несчастной собаки позвонили и сообщили о живодерстве по «горячей линии» МВД Азербайджана.

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