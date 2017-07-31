В соцсетях распространено видео, на котором два парня в бакинском поселке Шаган измываются над собакой. Один из парней, сидевший на пассажирском сидении грузовика, через окно держал собаку на поводке.

При этом машина двигалась, а животное упиралось и не хотело бежать за грузовиком. Это увидели женщины, ехавшие следом. Живодерское отношение к собаке не оставило их равнодушными.

Они вышли из машины и заставили отпустить животное. Также был заснят номер машины. Кроме того, спасительницы несчастной собаки позвонили и сообщили о живодерстве по «горячей линии» МВД Азербайджана.