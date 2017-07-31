США вводят санкции против Николаса Мадуро

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", сообщает Министерство финансов США.



В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

Reuters со ссылкой на осведомленный источник в Конгрессе сообщил, что Соединенные Штаты не стали вводить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, однако подобные меры рассматриваются официальным Вашингтоном.