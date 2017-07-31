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Трамп: «США стоят рядом с Грузией»

 

Вице-президент США Майк Пенс на официальном ужине в Тбилиси передал грузинским властям послание от американского президента Дональда Трампа, передает Интерфакс.

Пенс процитировал Трампа, по словам которого, "США стоят рядом с Грузией".

"Народ Грузии в течение тысячелетий боролся за то, во что верил - за свободу. Сегодня, когда меня и мою супругу в Тбилиси встречали тысячи людей, я увидел, что в Грузии остается это стремление к свободе так же, как и в США", - сказал Пенс, поднимая тост за Грузию и грузинский народ.

Он пожелал Грузии процветания и становления сильной страной.

Вице-президент Пенс в понедельник вечером прибыл с двухдневным визитом в Грузию. Во вторник, 1 августа, состоятся его официальные встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, патриархом Илией Вторым, представителями грузинской оппозиции.

Пенс намерен посетить проходящие в Грузии многонациональные военные учения "Достойный партнер - 2017".

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