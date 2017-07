Маккейн: «Путин заплатит за нападение на американскую демократию»

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал сокращение числа дипломатов США в России, заявив, что российский президент Владимир Путин «заплатит за нападение на американскую демократию». Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру.

«Не удивлен, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближенные все равно заплатят за нападение на нашу демократию», — написал сенатор.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K