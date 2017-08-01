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Посол Израиля опровергает скандальную публикацию о Семье Алиевых

 

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став опроверг публикацию израильской газетой Haaretz заметки о том, что семья президента Азербайджана якобы инвестировала в Израиль крупную сумму денег, передает АзерТАдж.

Посол заявил, что статья, распространенная от имени газеты «Haaretz», однозначно и полностью является сфальсифицированной.

«В израильских СМИ такая статья не публиковалась. Министр туризма Ярев Левин никогда не говорил слов, приведенных в этой сфальсифицированной статье от его имени», - сказал посол.

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