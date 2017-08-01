31 июля 1997 года. Ильхам Алиев, занимавший тогда пост первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана, был избран президентом Национального олимпийского комитета страны. Этот день стал началом новой эпохи азербайджанского спорта.

Будущий президент с детства увлекался спортом - играл в футбол, волейбол, плавал. В 1974 году даже стал победителем международного турнира среди юных пловцов в ГДР. С годами интерес к спорту не угас, а напротив, возрос, и это, несомненно, стало одной из главных причин, побудивших Ильхама Алиева согласиться возглавить НОК.

После распада СССР развитие азербайджанского спорта затормозилось. Многие известные спортсмены и тренеры уехали на заработки за рубеж, спортивная инфраструктура постепенно приходила в упадок. В тяжелые для Азербайджана 1990-е годы стране было не до спорта. Ильхам Алиев, приняв предложение руководить Олимпийским комитетом, прекрасно понимал, что у государства пока нет возможностей полностью взять на себя заботу о спорте. Нужно было искать спонсоров. И постепенно во главе спортивных федераций стали появляться люди, способные и, самое главное, стремившиеся возродить отечественный спорт.

Одной из первостепенных задач, поставленных Ильхамом Алиевым, было возвращение в Азербайджан спортсменов и тренеров, покинувших страну в начале 1990-х, создание для них условий для подготовки к соревнованиям разного уровня на Родине. Именно тогда, отозвавшись на призыв вернуть азербайджанскому спорту былую славу, из Турции вернулся выдающийся волейбольный тренер Фаик Гараев. Ему удалось вновь собрать ведущих волейболисток прежних лет, объединив их в 2000 году в новую команду «Азеррейл». И уже в 2002 году состоялась первая весомая победа: «Азеррейл» выиграл Кубок топ-команд.

А за два года до этого Азербайджан завоевал две золотые и одну бронзовую медали на Олимпиаде в Сиднее. Первые награды высшей пробы под флагом независимого Азербайджана выиграли стрелок Земфира Мефтахетдинова и борец Намик Абдуллаев.

Однако нерешенных проблем в азербайджанском спорте было еще немало. Прежде всего необходимо было поднимать детско-юношеский спорт, ведь и олимпийские победы 2000 года, и успех того же «Азеррейла» ковался в основном теми, кто прошел советскую школу подготовки. Другая важнейшая задача - возвести новые современные спортивные объекты и подвергнуть реконструкции стадионы и спортбазы, оставшиеся от советского времени.

Параллельно надо было налаживать контакты с Международным олимпийским комитетом и спортивными федерациями разных стран.

Работа сразу же приняла ускоренные темпы. В короткие сроки была создана новая система развития детско-юношеского спорта, началось масштабное строительство олимпийских комплексов, а Баку все чаще стали посещать руководители МОК и различных федераций, которые не могли не оценить то, как активно и масштабно Азербайджан вступает в большой спорт.

С первых дней на посту главы НОК Ильхам Алиев проявил себя не только как талантливый организатор, грамотный руководитель, но и как свой человек в спорте, понимающий, что нужно спортсменам для эффективной подготовки и будущих успехов на международных состязаниях.

В сентябре 1997 года он провел первую встречу с известными спортсменами, заверив, что им будут созданы все необходимые условия. А уже в декабре того же года премировал отличившихся за год спортсменов, в частности, подарив квартиры призерам чемпионата Европы Намику Абдуллаеву и тяжелоатлету Асифу Меликову. Перспективным спортсменам НОК стал выделять специальные стипендии.

Таким образом была заложена традиция достойного поощрения людей, поднимающих флаг Азербайджана и представляющих страну на международной арене. Эту инициативу Азербайджана высоко оценил и тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч.

В октябре 2003 года, за два дня до президентских выборов Ильхам Алиев провел заседание в НОК, объявив, что в случае его избрания он не оставит пост главы Олимпийского комитета, «если, конечно, спортивная общественность будет не против». Это решение будущего президента страны было встречено с большой радостью. За шесть лет Ильхам Алиев смог поставить азербайджанский спорт на рельсы, и спортсменам очень хотелось, чтобы он продолжал руководить трудным спортивным хозяйством, хотя и понимали, что у президента страны будут и более серьезные заботы.

Тем временем Азербайджан стал не только все чаще и все успешнее участвовать в международных соревнованиях, но и успешно организовывать их. Первым крупным турниром, проведенным в Баку, стал чемпионат Европы 2001 года по бодибилдингу. Далее последовали юношеский чемпионат мира по боксу, молодежные чемпионаты Европы и мира по шахматам, Кубки мира, олимпийские квалификационные турниры по разным видам спорта и множество других крупных состязаний мирового уровня.

Под влиянием главы НОК Ильхама Алиева спортивные чиновники стали более внимательно относиться и к ветеранам спорта, причем не только к тем, кто живет в Азербайджане. В Баку стали приглашать спортивных знаменитостей отечественного спорта, таких, например, как олимпийские чемпионы Игорь Пономарев и Инна Рыскаль.

Не осталось в стороне и паралимпийское движение. Результат не замедлил сказаться: с Паралимпиады в Афинах Азербайджан впервые привез золотые медали, завоеванные дзюдоистом Ильхамом Закиевым и легкоатлетом Олегом Панютиным.

Росло число медалей Азербайджана и на Олимпийских играх. В Афинах - 2004 наши спортсмены получили 5 наград, в Пекине - 2008 – 7, в Лондоне - 2012 – 10 и, наконец, в Рио - 2016 сборная Азербайджана произвела фурор, завоевав 18 медалей.

Азербайджан - одна из двух стран в мире, которым на протяжении пяти последних летних Олимпиад удается увеличивать число завоеванных медалей. Второй такой страной является Великобритания. А по итогам Рио сборная Азербайджана была названа самой эффективной. Имея в составе 56 спортсменов, мы смогли завоевать 18 медалей, что равно 0,32 медали на одного спортсмена. Это самый высокий показатель в мире.

Стали активно развиваться не только традиционно популярные в Азербайджане виды спорта, но и сравнительно для нас новые: невероятного прогресса страна достигла в художественной и спортивной гимнастике, велоспорте, гребле и ряде других дисциплин.

В 2004 году, преодолев множество трудностей, удалось наконец продвинуться в развитии одного из самых проблемных и при этом самого популярного вида спорта в стране – футбола. В октябре 2005 года Ильхам Алиев подписал указ, утверждающий Государственную программу о развитии футбола в Азербайджане на 2005-2015-е годы.

Кто бы мог представить тогда, что уже в 2017 году только в одном Баку будет более десяти стадионов, четыре из которых могут принимать матчи самого высокого ранга?

Тогда сложно было предположить, что в Азербайджане станут проводиться юношеские чемпионаты мира и Европы по футболу, что страна подаст заявку и выиграет право на проведение матчей финальной стадии взрослого Евро, что в Баку будет построен 68-тысячный стадион, который будет претендовать на проведение финала «святая святых» европейского клубного футбола – Лиги чемпионов. 13 лет назад можно было только мечтать об участии азербайджанских футбольных клубов в групповых стадиях еврокубков и о том, что ежегодно к нам будут приезжать команды уровня «Монако», «Боруссии», «Интера», «Тоттенхэма».

Гораздо раньше финала Лиги чемпионов и Евро-2020 Азербайджан замахнулся на проведение Олимпийских игр. Наша страна подала заявку на организацию Олимпиад 2016-го и 2020-го годов. Это было логичным продолжением избранного Ильхамом Алиевым курса. Азербайджан в любом случае планировал возводить новые спортивные объекты, так почему же не построить их к главному событию четырехлетия – Олимпиаде, справедливо решил президент страны и глава НОК.

К сожалению, несмотря на правительственные гарантии, МОК решил, что Баку пока рано бороться с такими «монстрами», как Рио, Чикаго, Мадрид, Токио и Стамбул. Как объяснили в Международном олимпийском комитете, столице Азербайджана мешает недостаток опыта проведения комплексных международных соревнований.

Что ж, рекомендация была учтена, и Азербайджан получил право на проведение сразу двух (!) больших мультиспортивных соревнований – Первых Европейских игр и Четвертых Игр Исламской солидарности! И оба мероприятия были организованы и прошли на невероятно высоком уровне.

Готовясь к Евроиграм и Исламиаде, наша страна добилась и очень большого прогресса в плане инфраструктуры. Помимо Олимпийского стадиона, теперь в Баку есть новая Национальная гимнастическая арена, Бакинский водный центр, обновленные Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева и Дворец спорта, а также всегда готовый принять спортивные соревнования «Кристалл Холл» и т.д.

Отдельной страницей в историю развития азербайджанского спорта и туризма можно вписать проведение два года подряд на улицах Баку самых популярных в мире автогонок «Формулы-1». Так что с опытом, о нехватке которого говорили в МОК, у Азербайджана проблем больше нет.

В 1997 году в своем первом интервью после избрания на пост президента НОК Азербайджана Ильхаму Алиеву задали вопрос: «Считаете ли вы себя победителем?». «Ни в коем случае! – ответил он. - Я тогда буду считать себя победителем, когда хотя бы один азербайджанский спортсмен завоюет олимпийское золото. Буду считать себя победителем, если в Сиднее прозвучит гимн Азербайджана».

За 20 лет гимн Азербайджана звучал на Олимпиадах семь раз. И нет никаких сомнений, что главные победы Азербайджана и президента Ильхама Алиева еще впереди!