Руководство Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем, пишет The Financial Times.
«Уолл-стрит подготовлена к задержкам с запуском следующего iPhone, поскольку дефицит поставок и проблемы с производством угрожают отодвинуть выход смартфона на более поздний срок, чем обычная презентация Apple в сентябре», — пишет издание.
Отмечается, что подобная ситуация может ослабить позиции компании по отношению к основному конкуренту — корейской компании Samsung.
Apple может отложить презентацию нового iPhone
Руководство Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за задержек с поставками деталей и производственных проблем, пишет The Financial Times.