Борис Джонсон: Венесуэла на грани катастрофы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла находится «на грани катастрофы», и призвал президента страны Николаса Мадуро «остановиться, пока не поздно». Заявление Джонсона опубликовано на сайте правительства Великобритании.

«Венесуэла находится на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно», — заявил он.

По его словам, Венесуэла «атакует сама себя». Джонсон отметил, что в стране уже погибли более ста человек, в связи с чем «демократия и основополагающие права находятся в опасности».