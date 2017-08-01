Казахстан направил ноту протеста Египту

Министерство иностранных дел Казахстана передало МИД Египта ноту протеста в связи с задержанием там казахстанских студентов, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков, передают казахские СМИ.



Он отметил, что "неоднократные и ежедневные переговоры с руководством МИД и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов".

Жайнаков также сообщил, что накануне посол Казахстана в Египте обсудил сложившуюся ситуацию с председателем Верховного конституционного суда и помощником президента по национальной безопасности.

"Несмотря на их заверения оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась. В этой связи Министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста, аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане", - добавил глава пресс-службы.