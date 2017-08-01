Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть растут во вторник после подъема по итогам очень волатильной сессии накануне.

В июле Brent подорожала на 9,9%, что стало самым существенным подъемом цены начиная с декабря. Стоимость WTI увеличилась на 9% - это максимальный скачок с апреля 2016 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:05 во вторник поднялась на $0,08 (0,15%) - до $52,80 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,5 (0,96%) - до $52,72 за баррель.