Ким Чен Ын запускает ракеты с подводной лодки

Вооруженные силы США засекли испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР. Он был осуществлен на верфи Синпо 30 июля, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Согласно их сведениям, речь идет о холодном пуске, при котором пар под высоким давлением выталкивает ракету из пускового контейнера, а двигатель запускается уже в воздухе. До этого дважды в этом месяце КНДР провела испытания схожих компонентов, заявил телекомпании источник в Министерстве обороны США.

Как сообщил Американо-корейский институт при Школе перспективных международных исследований имени Хопкинса, Пхеньян, возможно, начал строительство новой подлодки-ракетоносца на верфи в Синпо. Как напомнило в этой связи информационное агентство Associated Press, в августе прошлого года в КНДР был осуществлен запуск ракеты с подводной лодки, находившейся в погруженном состоянии, которая пролетела примерно 500 км в направлении Японского моря. По версии агентства, реализация этой программы дала бы Пхеньяну оружие, которое гораздо труднее обнаружить, чем ее ракеты наземного базирования.