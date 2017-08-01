Подписаться на уведомления
 

Пожилой японец-каратист сумел отбиться от медведя

 

Японец 68 лет, практикующий каратэ, сумел отразить нападение медведя, сообщил телеканал Fuji.

Хирохито Миягава, 68 лет, активно занимается каратэ и возглавляет додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. Он работал на огороде в горной местности, когда на него неожиданно напал медведь. Каратист не растерялся и нанес зверю несколько ударов, главным образом ногами, используя приемы рукопашного боя.

"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, то увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще один удар ногой. Медведь убежал в горы", — рассказал мужчина.

При этом животное сумело все-таки поцарапать каратиста, однако эти раны не являются тяжелыми.

1048 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не бывал в Израиле»
Новруз Мамедов: «Сын президента Гейдар Алиев никогда не бывал в Израиле» Наш ответ министру Левину
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
2 Авг 33° / 24°
3 Авг 32° / 25°
4 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0122 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

США перебросят в Южную Корею 12 истребителей
Китай охотится за уйгурами за рубежом
«Мы не обязаны платить борцам зарплату» Ответ Федерации взбунтовавшимся спортсменам
В Венесуэле похитили лидеров оппозиции видео
В Баку утонул еще один человек
Уроженцы Азербайджана организовали аферу прямо в колонии
Куба осудила США за «атаку» на Венесуэлу
Задержки поездов в бакинском метро
Янки, гоу хом? Актуальный комментарий
Трамп: «Мадуро не просто плохой лидер, он - диктатор»
Пожилой японец-каратист сумел отбиться от медведя
Минувшей ночью армяне обстреляли Азербайджан 135 раз
Ким Чен Ын запускает ракеты с подводной лодки
Нефть продолжает дорожать
Казахстан направил ноту протеста Египту
Борис Джонсон: Венесуэла на грани катастрофы
Apple может отложить презентацию нового iPhone
20 лет назад Ильхам Алиев стал президентом итоги haqqin.az
Посол Израиля опровергает скандальную публикацию о Семье Алиевых
Маккейн: «Путин заплатит за нападение на американскую демократию»
Олимпиады-2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе
Трамп: «США стоят рядом с Грузией»
США вводят санкции против Николаса Мадуро
В Британии заключенные взяли в заложники сотни людей
Живодеры издеваются над собакой в пригороде Баку Видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться