Пожилой японец-каратист сумел отбиться от медведя

Японец 68 лет, практикующий каратэ, сумел отразить нападение медведя, сообщил телеканал Fuji.

Хирохито Миягава, 68 лет, активно занимается каратэ и возглавляет додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. Он работал на огороде в горной местности, когда на него неожиданно напал медведь. Каратист не растерялся и нанес зверю несколько ударов, главным образом ногами, используя приемы рукопашного боя.

"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, то увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще один удар ногой. Медведь убежал в горы", — рассказал мужчина.

При этом животное сумело все-таки поцарапать каратиста, однако эти раны не являются тяжелыми.