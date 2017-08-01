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Трамп: «Мадуро не просто плохой лидер, он - диктатор»

 

Президент США Дональд Трамп считает президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором, установившим абсолютную власть в стране. Такую позицию американского лидера озвучил журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

«Последние, вчерашние действия Мадуро по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы Национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он - диктатор», - зачитал Макмастер текст заявления Трампа.

Дкумент также призывает власти Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить местные гуманитарные проблемы, а кроме того, прекратить репрессии.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе со своими союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновников эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Напомним, что 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов не было ни одного представителя оппозиции. США выступили против проведения этих выборов и ввели санкции против Мадуро "за действия по подрыву демократии в стране".

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