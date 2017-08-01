755 дипломатов и технических работников дипломатических представительств США в РФ должны будут покинуть эту страну, заявил президент России Владимир Путин. Его слова стали своеобразным комментарием на решение российских властей сократить к 1 сентября нынешнего года число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек. Кроме того, с 1 августа американцы не смогут пользоваться посольской дачей в Серебряном бору, а также гаражным комплексом на Дорожной улице.

Число остающихся сотрудников американских дипломатических миссий взято не «с потолка», поскольку именно столько человек находятся в штате посольства РФ в Вашингтоне и генконсульствах РФ на территории США. А вот в России на сегодняшний день в американских учреждениях работают до 1200 человек. Внешне все выглядит «зеркально» и «симметрично», но, как говорится, есть пикантные нюансы.

Разумеется, ни о каких «755 американских дипломатах», выдворяемых из страны, речи не идет, поскольку такого количества сотрудников Госдепа США в России попросту нет. В открытом доступе данных по кадровому составу дипломатических учреждений США в РФ за нынешний год нет, но в 2013 году штат их состоял из 301 дипломатов и 934 технических сотрудников. Причем 333 из них были американскими гражданами, а 867 - гражданами других государств, главным образом России.

А поскольку вопрос о том, кого именно сокращать оставлен на усмотрение властей Соединенных Штатов, то вполне логично, что, как написал в своем твиттере экс-посол в Москве Майкл Макфол, «сокращения коснутся прежде всего россиян». И отнюдь не в силу какого-то особого злобного коварства американской стороны, а исключительно потому, что у них такие контракты, что их проще уволить с юридической точки зрения. То есть несколько сот россиян останутся без работы.

Вторым моментом такого шага является то, что затруднится получение российскими гражданами американских виз. Эта процедура, и без того достаточно хлопотная, рискует теперь стать еще сложнее. Правда, глава комитета Совета федерации Константин Косачев в интервью агентству «РИА Новости» выразил надежду, что проблем с визами не будет: «США обязаны наладить необходимую работу дипмиссии. Для любой страны и при любой нагрузке 455 человек - цифра достаточная, чтобы организовать работу безупречно». Что, разумеется, заряжает оптимизмом – российские политики зря не говорят, что у них на десять шагов вперед все просчитано. С другой стороны, а зачем простому гражданину Америка, что ему там делать? По Диснейлендам и прочим "голливудам" шастать? Есть Крым и много других прекрасных мест. В Сибири, к примеру, такие виды – Аляска отдыхает!

Ну а некоторые неудобства вплоть до потери рабочих мест и прочих издержек для граждан своей страны – так они привычные. Лишили их, к примеру, недорогих турецких курортов и аналогичной национальности помидоров, сокращают расходы на социальную сферу из-за внешнеполитических авантюр Кремля – и ничего, терпят. Платят дороже, получают меньше – зато вон как страна с колен поднялась.

Так что санкциям против США и их союзников есть куда развиваться – отказаться, к примеру, от закупок иностранных авто, дополнительно прижать те же PepsiCo, Coca-Cola и McDonald's, сократив десятки рабочих мест – зато всему миру покажем, что с Москвой шутить не стоит.

Официальные российские власти особо не скрывают, что нынешнее решение о сокращении дипломатических миссий мало связано с прошлогодней историей, когда в декабре 2016 из США было выслано 35 дипломатов РФ и был наложен арест на две посольские дачи. Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу Эй-би-си заявил, что таким образом сегодня Россия отвечает на принятие Конгрессом США законопроекта, позволяющего американским властям вводить санкции против российских нефтяных и газовых компаний, по сути – угрожать «кошельку Кремля».

Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что кампания «янки, гоу хоум!», достаточно беззубая, как отмечают независимые наблюдатели, является попыткой скрыть огромный стратегический просчет Владимира Путина и российских политических элит, которые всего-то год назад почему-то решили, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США - это возможность построить совершенно иные двусторонние отношения и что новый президент США с какой-то радости должен учитывать российские интересы в ущерб интересам Запада.

Чего, разумеется, и быть не могло. В итоге сущее «трампобесие», царившее в Москве после объявления итогов выборов – вплоть до фуршета в Государственной Думе, – обернулось глубочайшим разочарованием, перешедшим в легкую истерику.

Официальные российские масс-медиа еще твердили о неких тайных положительных смыслах встречи Трампа и Путина на полях G20, ангажированные эксперты еще пытались убедить почтенную публику в том, что российский президент «добился всего, чего хотел», но в Кремле уже все стало понятно – провал. Оглушительный. Надолго. И в глазах американских элит Россия ну никак не может претендовать на роль равного партнера, с которым необходимо считаться.

Амбициозной команде Кремля указали на ее место в мировых раскладах. Итог – нынешняя кампания «янки, гоу хоум!» и ожидаемые шаги в том же духе – это эффектно, но - не эффективно. Разумеется, с точки зрения здравого смысла логичнее выглядел бы не удар по американским дипломатическим миссиям, а разгон той команды, которая сегодня формирует внешнюю политику России. Но это уже из области фантастики…